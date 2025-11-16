نقابة المعلمين تهدد بالتصعيد والاعتصام والتظاهر بعد طعن المالية بفقرة المخصصات المهنية

هددت نقابة المعملين العراقيين، اليوم الأحد، بالتصعيد والاعتصام والتظاهر احتجاجا على طعن وزارة المالية بفقرة المخصصات المهنية للمعملين، حيث ذكرت النقابة في وثائق نشرتها قناة السومرية، "انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية في الدفاع عن حقوق الأسرة التربوية وصون مكانتها .. وإيمانا بدورنا الوطني والمهني في حماية المعلم وضمان بيئة تشريعية عادلة تُصان فيها حقوقه تتابع نقابة المعلمين العراقيين ببالغ الاهتمام والقلق ما يجري من تراجع خطير في الالتزام بالمسارات القانونية التي تكفل حقوق المعلمين وتحفظ مكتسباتهم والمتمثل بطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4 / ثالثا) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية".

وأضافت الوزارة، "لقد مثل إقرار قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية خطوة تشريعية مهمة جاءت ثمرة جهود طويلة ومرت بمراحل عدة بدءًا من التصويت عليه في مجلس النواب مرورًا بمصادقة سيادة رئيس الجمهورية بتاريخ 2025/9/16 وانتهاءً بنشره في جريدة الوقائع العراقية"، وتابعت أن "رفض وزارة المالية لهذه الفقرة بعد الانتخابات مباشرة هو خطوة تثير كثيرا من الريبة وتشير إلى وجود نية مبيتة لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما نعده استهانة واضحة بحقـوق ومصير هذه الشريحة الوطنية كما نؤكد أن عدم التزام بعض اللجان المعنية داخل مجلس النواب بالخطوات الدستورية والإجرائية السليمة عند تمرير القانون مثل خللا مؤثرًا أسهم في إرباك المسار القانوني وأتاح لوزارة المالية التذرع لتقديم الطعن وهو أمر نعده تغاضيًا غير مبرّر عن السُبل التشريعية الصحيحة الواجب اتباعها في مثل هذه القوانين".

كما أضافت "لما تقدم يطالب المجلس المركزي بما يلي :-

1 - دعوة مجلس الوزراء خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق

2025/11/18 الغـاء الطعن المقدم مـن قبــل وزارة المالية بنص المادة (4/ (ثالثاً) للتعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 وادراجه ضمن موازنة 2026 2 - وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها ما يلي:

أ- إطلاق العلاوات والترفيعات

ب- تثبيت العقود

جـ - توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير

3- تنفيذ فقرات قــرار مجلس الوزراء لسنة 2025 بكامل تفاصيله

4 - دعوة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى احترام الدور الوطني الذي قدمه المعلمون في العملية الانتخابية وأن يكون هذا الموقف المشرف موضع تقدير فعلي.