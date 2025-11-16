دائرة العيادات الطبية: الكشف عن برنامج إلكتروني متكامل خاص بفحص المخدرات

كشفت مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية، فاتن محمد جار الله، اليوم الأحد، عن أن فحص المخدرات يتم عبر منصة "أور" لضمان الشفافية وعدم التلاعب، فيما أشارت الى أن نتائج الفحص سترسل إلكترونياً، حيث ذكرت جار الله في تصريح للوكالة الرسمية، إن "فحص المخدرات يتم إجراؤه وفق جانبين، الأول، الفحص الطوعي في جميع المحافظات، والثاني فحص المخدرات الخاص بإجازات السوق، حيث تولت الدائرة مهامها ضمن لجان السياقة".

وأضافت ان "الفحص يتم عبر منصة "أور"، وهناك برنامج إلكتروني متكامل يضمن عدم حدوث أي تلاعب".

كذلك أوضحت ان "حجز الموعد عبر منصة "أور" يكون سريعاً جداً، إذ يحصل المواطن على موعد خلال يوم واحد فقط"، مبينة ان "المراجع يمر داخل اللجنة بخمس محطات تدقيقية، والإجراءات مبسطة ولا تستغرق أكثر من نصف ساعة".

فيما أكدت ان "الدائرة تمكنت من القضاء على حالات التلاعب سواء في الحجز أو إصدار النتائج، إذ يحصل المواطن على استمارة تتضمن (باركود) يمكن لمديرية المرور قراءته بسهولة"، لافتة الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد إمكانية إرسال النتائج بشكل مباشر إلكترونياً".