الأخبار

العمليات المشتركة: تنفيذ أوامر قبض بحق حماية نائب اعتدوا على عائلة وضابط بكركوك


 

 

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن تنفيذ أوامر قبض بحق حماية نائب اعتدوا على عائلة وضابط بكركوك، حيث ذكرت القيادة في بيان، أن "قوة أمنية مشتركة من قيادة عمليات وشرطة كركوك نفذت وبمتابعة من قيادة العمليات المشتركة، أمراً بالقبض على سبعة أشخاص متهمين بالاعتداء على عائلة في المحافظة، حيث اقتحموا منزلهم وأطلقوا النار، في محاولة أيضاً لاختطاف أحد أبنائهم".

كما أوضحت أن "الاعتداء وقع من قبل حماية النائب مهيمن الحمداني، وشمل أيضاً الاعتداء على ضابط في الجيش حاول التدخل لمنع الحادث"، مبينة ان "الأجهزة الأمنية متواصلة في عمليات البحث والتحري للقبض على جميع المتورطين في الحادث".

كذلك أكدت أن "أمن المواطن وهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر ولن يتم التسامح مع أي تجاوز لهذه الحدود"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة كل من ساهم في الحادث لإحقاق الحق، في رسالة واضحة بأن القانون سيأخذ مجراه من دون استثناء".

