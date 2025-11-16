الأخبار

محافظ النجف الأشرف يوجه بالإسراع بتنفيذ القرار 320 الخاص بتمليك الأراضي


 

 

وجّه محافظ النجف الأشرف، اليوم الأحد، بالإسراع بتنفيذ القرار 320 وتمليك الأراضي عبر حلول عاجلة واجتماعات أسبوعية لمتابعة الإنجاز وتحسين واقع السكن، حيث ذكر محافظ النجف الأشرف، يوسف كناوي  للوكالة الرسمية، إنه "تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ القرار 320 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية لمستحقيها"، مؤكداً "وجود مدد زمنية حددها لإنجاز العمل وفق البرنامج المعد لهذا الغرض".

كما لفت الى أنه "تم وضع حلول لجميع المعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ القرار في الأقضية والنواحي ومركز محافظة النجف والكوفة من اجل تجاوز العقبات المتعلقة بتنفيذ المهام المكلفة بها الجهات المختصة".

كذلك أوضح، أنه "تم توجيه رئيس لجنة التنسيق مع مدير التخطيط العمراني والجهات المعنية لغرض متابعة المصادقة وتهيئة الأمور اللازمة لأن لدينا لقاء قريباً مع الجهات المعنية من الوزراء بخصوص هذا الملف".

فيما ذكر انه "تم تثبيت يوم من كل أسبوع موعداً لاجتماع لجنة القرار 320 لمتابعة نسب الإنجاز وتقييم مراحل العمل بشكل مستمر"، مؤكدا "حرص الحكومة المحلية على دعم المشاريع التنظيمية والخدمية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالقرار 320 بما يسهم في خدمة المواطنين وتحسين واقع السكن في المحافظة".

