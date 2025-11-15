وزير الداخلية يبحث مع الأمين العام للانتربول التنسيق المشترك في مكافحة الجريمة ومتابعة المطلوبين للقضاء

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع الأمين العام للانتربول الدولي فالديسي أوركيزا التنسيق المشترك في مكافحة الجريمة ومتابعة المطلوبين للقضاء .

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أنه ضمن سلسلة لقاءاته وتواجده في البرتغال ، التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأمين العام للانتربول الدولي فالديسي أوركيزا ".

وبحث الجانبان ، تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الأمنية ومكافحة الجريمة ومتابعة المطلوبين للقضاء".

كما جرى خلال اللقاء وفق البيان ،مناقشة الجهود التي يبذلها العراق في تطوير قدراته ومهاراته فضلا عن الاهتمام بتبادل الخبرات وتعزيز الامكانيات لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود".