المندلاوي والفياض يؤكدان أهمية المضي بانعقاد الدورة النيابية السادسة وتشكيل الحكومة الجديدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أهمية المضي نحو انعقاد الدورة النيابية السادسة، وتشكيل الحكومة الجديدة، بما يُسهم في انطلاق المسار السياسي المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان : إن "المندلاوي، التقى مساء اليوم السبت، فالح الفياض، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية الهادفة إلى تنظيم مسارات مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تبادلا التهاني بنجاح العملية الانتخابية"، مؤكدين، أنّ "النتائج الحالية تضع على القوى الوطنية مسؤولية مشتركة للمضي نحو انعقاد الدورة النيابية السادسة وتشكيل الحكومة الجديدة، بما يُسهم في انطلاق المسار السياسي المقبل".

وشدّد المندلاوي، على "أهمية ترسيخ بيئة التفاهمات المتبادلة بين القوى السياسية واعتماد الحوار المسؤول كأساس لمعالجة التحديات وتشكيل رؤية سياسية جامعة تعزّز الاستقرار الداخلي وتدعم مسارات التنمية"، مشيرًا إلى، أن "الإسراع في إنجاز الإجراءات الدستورية المقبلة يُشكّل خطوة حاسمة في طمأنة الجمهور وحماية الاستقرار وترجمة إرادة الناخبين