الأخبار

المندلاوي والفياض يؤكدان أهمية المضي بانعقاد الدورة النيابية السادسة وتشكيل الحكومة الجديدة


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أهمية المضي نحو انعقاد الدورة النيابية السادسة، وتشكيل الحكومة الجديدة، بما يُسهم في انطلاق المسار السياسي المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان : إن "المندلاوي، التقى مساء اليوم السبت، فالح الفياض، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات السياسية الهادفة إلى تنظيم مسارات مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تبادلا التهاني بنجاح العملية الانتخابية"، مؤكدين، أنّ "النتائج الحالية تضع على القوى الوطنية مسؤولية مشتركة للمضي نحو انعقاد الدورة النيابية السادسة وتشكيل الحكومة الجديدة، بما يُسهم في انطلاق المسار السياسي المقبل".

وشدّد المندلاوي، على "أهمية ترسيخ بيئة التفاهمات المتبادلة بين القوى السياسية واعتماد الحوار المسؤول كأساس لمعالجة التحديات وتشكيل رؤية سياسية جامعة تعزّز الاستقرار الداخلي وتدعم مسارات التنمية"، مشيرًا إلى، أن "الإسراع في إنجاز الإجراءات الدستورية المقبلة يُشكّل خطوة حاسمة في طمأنة الجمهور وحماية الاستقرار وترجمة إرادة الناخبين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يبحث مع الأمين العام للانتربول التنسيق المشترك في مكافحة الجريمة ومتابعة المطلوبين للقضاء
الأمن الوطني يلقي القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات
المندلاوي والفياض يؤكدان أهمية المضي بانعقاد الدورة النيابية السادسة وتشكيل الحكومة الجديدة
الشيخ همام حمودي: الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة جسّد فيها العراقيون إرادتهم الحرة
بعد موجة الفيضان التي اجتاحت القضاء ، محافظ واسط يعفي مدير مجاري قضاء النعمانية من منصبه
رئيس القضاء يستقبل طالباني.. تأكيد ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية
أهالي الناصرية يرفضون إقامة حفل غنائي ويرفعون لافتات "ذي قار حسينية الولاء"
شرطة ميسان تسرد تفاصيل مشاجرة "الأرض والماء" التي خلفت 13 ضحية
محافظ ديالى يوجه بتعطيل الدوام في المحافظة يوم غد لسوء الاحوال الجوية
توسك: الفساد قد يكون سبب هزيمة أوكرانيا في النزاع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك