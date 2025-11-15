الأخبار

الشيخ همام حمودي: الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة جسّد فيها العراقيون إرادتهم الحرة


أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، أنّ الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة جسّد فيها العراقيون إرادتهم الحرة، ومدى وعيهم بأهمية الانتخابات في تصحيح الواقع والتغيير وبناء المستقبل الأفضل.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان" إن " الشيخ حمودي، استقبل السفيرَ الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي قدّم تهاني بلاده إلى الشعب العراقي بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، مشيدًا بالأجواء الآمنة والتنظيم العالي، والمشاركة الواسعة".

وأكد الشيخ حمودي، حسب البيان، أن "الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة جسّد فيها العراقيون إرادتهم الحرة، ومدى وعيهم بأهمية الانتخابات في تصحيح الواقع والتغيير وبناء المستقبل الأفضل"، منوهاً إلى، أن "ذلك سينعكس إيجاباً على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين".

من جهته، أكد السفير الإيراني، أنّ "نجاح الانتخابات يمثّل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي في العراق"، مشيرًا إلى، أن "الأجواء التي جرت فيها الانتخابات تعكس قدرة الدولة العراقية على إدارة استحقاقاتها الدستورية بكفاءة ومسؤولية"

