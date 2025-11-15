رئيس القضاء يستقبل طالباني.. تأكيد ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الخميس، ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل فائق زيدان، استقبل اليوم السبت الموافق 15 / 11 / 2025، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".

وخلال اللقاء، ثمّن بافل طالباني جهود القضاء في نجاح الانتخابات الاخيرة والحفاظ على الاستحقاقات الدستورية، وفق البيان.