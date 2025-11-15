أهالي الناصرية يرفضون إقامة حفل غنائي ويرفعون لافتات "ذي قار حسينية الولاء"

رفع أهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، لافتات كتب عليها "ذي قار حسينية الولاء"، تعبيراً عن رفضهم إقامة حفل غنائي لمحمد عبد الجبار.

وأظهر مقطع مصور، مجموعة اشخاص ينظمون وقفة احتجاجية رافضة لإقامة حفل غنائي للفنان محمد عبد الجبار في مدينة الناصرية.

ورفع المحتجون، لافتات خط عليها: "الناصرية حسينية الولاء.. ترفض الغناء" ولافتات أخرى حملت شعار "لن نسمح بتشويه صورة ذي قار التي شكلتها صورة الشهداء".