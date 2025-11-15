توسك: الفساد قد يكون سبب هزيمة أوكرانيا في النزاع

حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أوكرانيا من استمرار الفضائح المتعلقة بالفساد، مشيرا إلى أن "استمرار هذا الوضع في البلاد قد يؤدي إلى هزيمتها في النزاع".

ونقلت صحيفة Rzeczpospolita عن توسك قوله في مؤتمر صحفي: "أدعو جميع من لهم صوت في هذا الموضوع في أوكرانيا: احذروا الفساد، لأنكم ستخسرون الحرب إذا استمررتم في التسامح مع مثل هذه الأمور".

وأشار إلى أن هذه الفضائح ستعقد مستقبل شراكة كييف مع الغرب، مؤكدا أنه سبق وأن حذر فلاديمير زيلينسكي من ضرورة مراقبة حتى أصغر مظاهر الفساد.