أسامة السعد: محافظ البصرة سيتنازل عن مقعده النيابي

أكد القيادي في تحالف تصميم ونائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، بأن محافظ البصرة أسعد العيداني لن يشغل المقعد النيابي الذي فاز به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكداً أنه قرر التنازل عنه لصالح المرشح جهاد العبادي.

وقال السعد في حديث صحفي إن "العيداني اتخذ قراراً نهائياً بعدم الذهاب إلى مجلس النواب، وسيواصل عمله محافظاً للبصرة، على أن ينتقل المقعد النيابي إلى المرشح جهاد العبادي وفق السياقات القانونية المتبعة".

وأضاف أن "القرار جاء بعد نقاشات داخلية تتعلق بإدارة الملفات الخدمية والتنموية في المحافظة".

وأشار المصدر إلى أن "الإعلان الرسمي عن التنازل سيصدر خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات القانونية لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".