الأخبار

الأمن الوطني يطيح بـ 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني في 10 محافظات


تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، خلال حملة أمنية استمرت ثلاثة أشهر من القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات، استجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين عبر المنصات الرسمية والخط الساخن (131)، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.

وذكر إعلام الجهاز في بيان أن "عمليات القبض جاءت بعد تلقي شكاوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، حيث طلب المبتزون مبالغ مالية مقابل عدم نشر معلومات أو صور حساسة، أو تعريض الضحايا للتشهير".

وأضاف أن "من أبرز الحالات، في البصرة، اعتقال متهمة في قضاء أبي الخصيب كانت تدير صفحة على مواقع التواصل باسم "محارب الابتزاز"، حيث كانت تستدرج ضحايا الابتزاز بادعاء قدرتها على تهكير حسابات المبتزين، ثم تطلب منهم الصور والفيديوهات المستخدمة في ابتزازهم بحجة مساعدتهم، قبل أن تباشر ابتزازهم بنفسها، وضُبطت بالجرم المشهود أثناء استلام مبلغ مالي من إحدى ضحاياها".

كما تم ضبط متهم في المثنى ابتز فتاة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو 9 ملايين دينار عراقي، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء محاولة استلام مبالغ إضافية.

وتابع انه" تم تسليم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للمواد (430 و433) من قانون العقوبات العراقي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ ديالى يوجه بتعطيل الدوام في المحافظة يوم غد لسوء الاحوال الجوية
توسك: الفساد قد يكون سبب هزيمة أوكرانيا في النزاع
خبير دولي: تحركات أنقرة داخل العراق خطيرة وعلى القوى السنية توضيح موقفها
أسامة السعد: محافظ البصرة سيتنازل عن مقعده النيابي
الأمن الوطني يطيح بـ 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني في 10 محافظات
إنقاذ عائلة بعد انهيار منزلها بسبب الأمطار في واسط
المفوضية تكشف موقف الشكاوى والطعون قبل إعلان النتائج النهائية
الدفاع تنعى المقدم مصطفى نعيم جارالله
الأنواء الجوية تعلن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة الماضية
القبض على المتورطين بقتل شاب في سامراء بعد ساعات من الجريمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك