الأمن الوطني يطيح بـ 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني في 10 محافظات

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، خلال حملة أمنية استمرت ثلاثة أشهر من القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات، استجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين عبر المنصات الرسمية والخط الساخن (131)، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.

وذكر إعلام الجهاز في بيان أن "عمليات القبض جاءت بعد تلقي شكاوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، حيث طلب المبتزون مبالغ مالية مقابل عدم نشر معلومات أو صور حساسة، أو تعريض الضحايا للتشهير".

وأضاف أن "من أبرز الحالات، في البصرة، اعتقال متهمة في قضاء أبي الخصيب كانت تدير صفحة على مواقع التواصل باسم "محارب الابتزاز"، حيث كانت تستدرج ضحايا الابتزاز بادعاء قدرتها على تهكير حسابات المبتزين، ثم تطلب منهم الصور والفيديوهات المستخدمة في ابتزازهم بحجة مساعدتهم، قبل أن تباشر ابتزازهم بنفسها، وضُبطت بالجرم المشهود أثناء استلام مبلغ مالي من إحدى ضحاياها".

كما تم ضبط متهم في المثنى ابتز فتاة مقابل مبالغ مالية وصلت إلى نحو 9 ملايين دينار عراقي، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء محاولة استلام مبالغ إضافية.

وتابع انه" تم تسليم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للمواد (430 و433) من قانون العقوبات العراقي".