إنقاذ عائلة بعد انهيار منزلها بسبب الأمطار في واسط

أكد مصدر أمني، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، إنقاذ عائلة بعد انهيار منزلها في منطقة زراعية قرب قضاء النعمانية بمحافظة واسط، نتيجة غزارة الأمطار.

وقال المصدر إن "منزلاً سكنياً متواضعاً في منطقة زراعية شمال قضاء النعمانية انهار قبل قليل بسبب معدلات الأمطار العالية"، لافتاً إلى أن "أهالي المنازل القريبة هرعوا وتمكنوا من إنقاذ امرأة وأربعة من أطفالها بالإضافة إلى الأب".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يُسجَّل فيه أي حالة وفاة، وتم إخلاء العائلة إلى منازل قريبة بعد انهيار منزلهم". وأشار إلى أن "سرعة تحرك الأهالي وإخلاء الأطفال وذويهم ساهمت بشكل كبير في إنقاذهم من موت محقق".

وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات أول موجة مطرية لفصل الشتاء فيما أكدت هيئة الانواء الجوية استمرار موجة الامطار حتى يوم غد الأحد.