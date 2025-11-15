الدفاع تنعى المقدم مصطفى نعيم جارالله

نعت وزارة الدفاع، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، المقدم مصطفى نعيم جارالله الذي استشهد إثر تعرضه لإصابة خلال حماية مركز انتخابي في قضاء طوزخورماتو.

وذكرت الوزارة في بيان أنه ببالغ الحزن والأسى، تنعى الوزارة، المقدم مصطفى نعيم جارالله، المنسوب الى الفوج الأول لواء مغاوير الثامن والثمانين قيادة عمليات شرق صلاح الدين، الذي استشهد بعد تعرضه للإصابة خلال حماية المركز الانتخابي وصناديق الاقتراع قبل أربعة أيام".

هذا وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خبر استشهاد المقدم مصطفى نعيم جارالله إثر اشتباكات في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.