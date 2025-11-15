القبض على المتورطين بقتل شاب في سامراء بعد ساعات من الجريمة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، بتحديد هوية المتورطين في قتل شاب في سامراء، وهي الجريمة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إن "جريمة قتل الشاب وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، شرق مدينة سامراء، وأثارت ردود فعل واسعة"، مبيناً أنه "تم اعتقال أربعة من المتورطين بعد جهد استخباري متواصل استمر لساعات، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف خيوط الجريمة وتحديد هوياتهم".

وأضاف المصدر أن "دوافع الجريمة جنائية وليست إرهابية، وقد تم فك غموضها بعد الحصول على معلومات أولية عن المتورطين، الأمر الذي قاد إلى اعتقال بقية المشاركين بناءً على اعترافات الموقوفين الأوائل".

وأشار إلى أن "جميع المقبوض عليهم محتجزون حالياً، وستعرض أوراقهم أمام القاضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".