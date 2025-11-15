عمليات بغداد تحرك الجهد الهندسي لمساندة الأمانة في مواجهة أمطار العاصمة

أوعز قائد عمليات بغداد وليد التميمي، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، بتهيئة الجهد الهندسي والعجلات الاختصاصية في تشكيلات القيادة، لدعم فرق أمانة بغداد والدوائر البلدية بالتزامن مع تساقط الأمطار منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن "التوجيهات تضمنت رفع جاهزية الفرق الميدانية وتسريع حركة الإسناد إلى مناطق العمل، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومعالجة أي طارئ قد ينجم عن الأمطار في جانبي الكرخ والرصافة".

وأكد البيان أن "غرفة العمليات تتابع الموقف الميداني بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة في الظروف الجوية الحالية".

وتشهد العاصمة بغداد في مثل هذه الفترات من كل عام حالة استنفار خدمي وأمني بالتزامن مع تساقط الأمطار، حيث تتصاعد مخاوف المواطنين من تكرار المشكلات المرتبطة بضعف التصريف المائي وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، ما يدفع الجهات المعنية إلى تعزيز الجهد الميداني وتنسيق العمل بين القوات الأمنية والدوائر الخدمية.

وخلال مواسم سابقة، واجهت بغداد تحديات مماثلة تطلبت تدخلات عاجلة من الجهد الهندسي لمعالجة الانسدادات ودعم فرق الأمانة بشكل مباشر، خصوصا في المناطق ذات البنى التحتية القديمة.