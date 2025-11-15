الاعلام الإيراني عن الانتخابات العراقية: جبهة المقاومة انتصرت

وصفت وسائل اعلام إيرانية، اليوم السبت، نتائج الانتخابات العراقية بانها "انتصار استراتيجي لجبهة المقاومة"، من خلال ارتفاع مقاعد الاطار التنسيقي من 50 الى 140 مقعدا.

وقالت وسائل الاعلام الإيرانية، ان الشيعة المقربين من الاطار التنسيقي فازوا على 140 الى 150 مقعدا، مشيرة الى ان مقاطعة التيار الصدري الذي فاز بـ 73 مقعدًا في عام 2021، أكبر تغيير عن الفترة السابقة.

وأشارت وكالة مهر الى ان أصوات الصدر انتقلت في الغالب إلى الإطار التنسيقي وائتلاف سوداني، وفاز سوداني كقائمة جديدة بـ 46 مقعدًا، وهو فوز كبير، بينما زاد عدد مقاعد عصائب أهل الحق من 15 إلى حوالي 27 مقعدًا، وكتائب حزب الله من مقعدين إلى 6 مقاعد، وعمار الحكيم من حوالي 10-5 مقاعد إلى 18 مقعدًا.

وشهد نوري المالكي انخفاضًا طفيفًا (من 34 إلى 30-28)، واجمالا ارتفع الإطار التنسيقي من نحو 50 مقعداً في عام 2021 إلى أكثر من 140 مقعداً، وهو ما يعتبر انتصاراً استراتيجياً لجبهة المقاومة.