مفوضية الانتخابات: استمرار فرز الشكاوى الأولية ومرحلة الطعون بعد إعلان النتائج النهائية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، استمرار فرز الشكاوى الأولية، مبينةً أن مرحلة الطعون ستبدأ بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، فقد ذكرت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية، إن "المفوضية ما زالت في مرحلة التعامل مع النتائج الأولية وما يتعلق بها من شكاوى، ولم تُباشر بعد باستلام الطعون كونها ترتبط بالنتائج النهائية حصراً".

وأضافت أن "المفوضية تعمل بالتزامن على معالجة المحطات الـ111 التي لم تُرسل بياناتها خلال الساعات الست الأولى بعد توقف الاقتراع، حيث واجه بعضها مشكلات فنية أو لم تُنقل بياناتها عبر عصا الذاكرة (الفلاش ميموري)"، مبينةً أن "هذه الإجراءات ما تزال مستمرة لحسم الملف بشكل كامل".

كما أوضحت أبو سودة إلى أنه "لا توجد أي شكاوى من النوع الأحمر، وهي وحدها التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على النتائج كونها تتعلق بإثبات العبث بصناديق الاقتراع"، مؤكدةً أن "وجود شكاوى خضراء وصفراء فقط يعني أن هذه الشكاوى لا تؤثر مطلقاً على نتائج الانتخابات أو مجمل مسارها".