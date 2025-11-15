وزارة النقل: مشروع النفق المغمور يدخل مراحله الأخيرة بطول يتجاوز 2.4 كم

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تحقيق تقدّم جديد في مشروع النفق المغمور، بعد تجليس القطعة التاسعة من أصل عشر، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول المخطّط لإنجاز المشروع بالكامل خلال العام المقبل 2026، حيث ذكر مدير مشروع النفق المغمور، سلام يعقوب، للوكالة الرسمية، إن "اليوم شهد تجليس العنصر التاسع من عناصر النفق، من أصل عشر قطع، إذ تبقّت قطعة واحدة سيتم تجليسها مطلع شهر كانون الأول المقبل".

وأضاف أن "طول النفق مع المقتربات من جانبي الفاو وأم قصر، والمسمّى (نفق الموانئ)، يبلغ 2318 متراً، ومع تجليس القطعة العاشرة سيصل الطول الكلي إلى 2444 متراً"، مؤكداً أن "المشروع دخل مراحله الأخيرة وسينجز خلال العام المقبل".

كما لفت يعقوب إلى أن "النفق المغمور يربط بين جهة الفاو وجهة أم قصر، وبذلك يربط ميناء الفاو الكبير بطريق أم قصر – صفوان، ثم الطريق السريع وطريق التنمية، مروراً بدول الجوار وصولاً إلى تركيا ثم أوروبا".