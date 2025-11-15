الأخبار

الأمن الوطني: القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات


 

 

 

صرّح جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 40 متهماً بالابتزاز الالكتروني والتشهير في 10 محافظات، حيث ذكر بيان للجهاز، أنه "تمكن جهاز الأمن الوطني من تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق امتدت لثلاثة أشهر، أسفرت عن إلقاء القبض على 40 متهماً بالابتزاز الالكتروني والتشهير في 10 محافظات، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر منصات الجهات الرسمية والخط الساخن (131)، وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض جاءت بعد تلقي عدد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز الالكتروني، حيث ساوم المبتزون ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر مواد أو معلومات حساسة تخصهم، وآخرون تعرضوا للتشهير".

كذلك أوضح البيان، أنه "من بين الحالات البارزة التي تم ضبطها، في البصرة، تم اعتقال متهمة في قضاء أبي الخصيب كانت تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محارب الابتزاز"، حيث كانت تستدرج ضحايا الابتزاز بادعاء قدرتها على تهكير حسابات المبتزين، ثم تطلب منهم الصور والفيديوهات المستخدمة في ابتزازهم بحجة مساعدتهم، لتعمد بعدها إلى ابتزازهم بنفسها، وقد تم ضبطها بالجرم المشهود أثناء استلامها مبلغًا من إحدى ضحاياها".

وتابع، "كما تم ضبط متهم في المثنى تمكن من ابتزاز إحدى الفتيات في المحافظة مقابل مبالغ مالية استولى عليها تصل إلى حوالي 9 ملايين دينار عراقي، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء محاولته استلام مبالغ إضافية".

كما لفت البيان إلى، أن "جرى تسليم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للمواد (430 433) من قانون العقوبات العراقي". 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات: استمرار فرز الشكاوى الأولية ومرحلة الطعون بعد إعلان النتائج النهائية
وزارة النقل: مشروع النفق المغمور يدخل مراحله الأخيرة بطول يتجاوز 2.4 كم
الأمن الوطني: القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات
مفوضية الانتخابات: عدد شكاوى يومي الاقتراعين العام والخاص بلغت 102
هيئة النزاهـة: ضبـط (15) مُتهـماً لاستيـلائهم عـلى عقارات عائدة للدولة في نينوى
حالة الطقس: موجة الأمطار ستنتهي صباح غد الأحد
الموارد المائية: موسم الأمطار يبشر بسنة رطبة بعد موجة الجفاف
عضو في تحالف الأنبار الموحد : شركات أمريكية تستحوذ على حقول النفط والغاز في صحراء الأنبار
سياسي: التقارب في عدد المقاعد سيقود الى ولادة حكومة ائتلافية قوية
ديالى تسجل "صفر شكاوى" في الانتخابات وتؤكد نجاح الاقتراعين الخاص والعام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك