الأمن الوطني: القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني والتشهير في 10 محافظات

صرّح جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 40 متهماً بالابتزاز الالكتروني والتشهير في 10 محافظات، حيث ذكر بيان للجهاز، أنه "تمكن جهاز الأمن الوطني من تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق امتدت لثلاثة أشهر، أسفرت عن إلقاء القبض على 40 متهماً بالابتزاز الالكتروني والتشهير في 10 محافظات، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر منصات الجهات الرسمية والخط الساخن (131)، وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض جاءت بعد تلقي عدد من الشكاوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز الالكتروني، حيث ساوم المبتزون ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر مواد أو معلومات حساسة تخصهم، وآخرون تعرضوا للتشهير".

كذلك أوضح البيان، أنه "من بين الحالات البارزة التي تم ضبطها، في البصرة، تم اعتقال متهمة في قضاء أبي الخصيب كانت تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محارب الابتزاز"، حيث كانت تستدرج ضحايا الابتزاز بادعاء قدرتها على تهكير حسابات المبتزين، ثم تطلب منهم الصور والفيديوهات المستخدمة في ابتزازهم بحجة مساعدتهم، لتعمد بعدها إلى ابتزازهم بنفسها، وقد تم ضبطها بالجرم المشهود أثناء استلامها مبلغًا من إحدى ضحاياها".

وتابع، "كما تم ضبط متهم في المثنى تمكن من ابتزاز إحدى الفتيات في المحافظة مقابل مبالغ مالية استولى عليها تصل إلى حوالي 9 ملايين دينار عراقي، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء محاولته استلام مبالغ إضافية".

كما لفت البيان إلى، أن "جرى تسليم جميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للمواد (430 433) من قانون العقوبات العراقي".