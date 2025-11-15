الأخبار

مفوضية الانتخابات: عدد شكاوى يومي الاقتراعين العام والخاص بلغت 102


 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن عدد الشكاوى المسجلة في يومي الاقتراع العام والخاص بلغ 102 شكوى، فقد ذكر بيان للمفوضية، أن "عدد شكاوى التصويت العام بلغ 59، فيما بلغ عدد شكاوى التصويت الخاص 43"، مبيناً أن "قسم الشكاوى والطعون شرع بتصنيفها، وأن أغلبها شكاوى صفراء، والقليل منها خضراء".

كذلك أوضح البيان، أن "الشكاوى الصفراء هي التي تفتقر إلى شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يقتضي ردها ابتداءً، أما الشكاوى الخضراء فهي التي تتضمن ادعاء بوجود مخالفات مرتكبة من قبل موظفي المفوضية، أو الادعاء بوجود دعاية انتخابية في يوم الاقتراع، أو تسجيل مخالفة للتعليمات من أحد العناصر الأمنية المكلفين بحماية المركز، من دون أن يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات".

