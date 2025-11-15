الأخبار

حالة الطقس: موجة الأمطار ستنتهي صباح غد الأحد


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن موعد انتهاء الموجة المطرية، إذ أشارت الى أن الموجة ستنتهي صباح غد الأحد، حيث ذكر مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري للوكالة الرسمية، إن "آخر التحديثات الواردة من قسم التنبؤ الجوي في مطار بغداد الدولي تشير إلى تحسّن تدريجي في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بدءاً من الأقسام الغربية للبلاد".

كما أوضح، أن "تأثير المنظومات الماطرة سينحسر باتجاه المناطق الشرقية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وغزارة في الأمطار في بعض المناطق خلال فترة الانحسار".

وأضاف أن "الطقس سيشهد تحسناً كاملاً مع بداية ساعات الليل، حيث يتحول إلى غائم جزئي"، لافتاً إلى أن "هذا التحسن لا يشمل المنطقة الشمالية، التي ستستمر فيها الحالة المطرية حتى صباح يوم غد".

فيما أكد الجابري أن "الأنواء الجوية تواصل متابعة تطورات الطقس أولاً بأول لضمان إصدار التحديثات اللازمة للمواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات: عدد شكاوى يومي الاقتراعين العام والخاص بلغت 102
هيئة النزاهـة: ضبـط (15) مُتهـماً لاستيـلائهم عـلى عقارات عائدة للدولة في نينوى
حالة الطقس: موجة الأمطار ستنتهي صباح غد الأحد
الموارد المائية: موسم الأمطار يبشر بسنة رطبة بعد موجة الجفاف
عضو في تحالف الأنبار الموحد : شركات أمريكية تستحوذ على حقول النفط والغاز في صحراء الأنبار
سياسي: التقارب في عدد المقاعد سيقود الى ولادة حكومة ائتلافية قوية
ديالى تسجل "صفر شكاوى" في الانتخابات وتؤكد نجاح الاقتراعين الخاص والعام
خبير: الفيضانات ستجبر تركيا على زيادة الإطلاقات المائية تجاه العراق
شرطة الكرخ تضبط مُدّعي خطف حاول ابتزاز عائلته
خطيب جامع أبي حنيفة: لا يحق لمن قاطع الانتخابات أن يطالب بالتعيين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك