حالة الطقس: موجة الأمطار ستنتهي صباح غد الأحد

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن موعد انتهاء الموجة المطرية، إذ أشارت الى أن الموجة ستنتهي صباح غد الأحد، حيث ذكر مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري للوكالة الرسمية، إن "آخر التحديثات الواردة من قسم التنبؤ الجوي في مطار بغداد الدولي تشير إلى تحسّن تدريجي في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بدءاً من الأقسام الغربية للبلاد".

كما أوضح، أن "تأثير المنظومات الماطرة سينحسر باتجاه المناطق الشرقية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وغزارة في الأمطار في بعض المناطق خلال فترة الانحسار".

وأضاف أن "الطقس سيشهد تحسناً كاملاً مع بداية ساعات الليل، حيث يتحول إلى غائم جزئي"، لافتاً إلى أن "هذا التحسن لا يشمل المنطقة الشمالية، التي ستستمر فيها الحالة المطرية حتى صباح يوم غد".

فيما أكد الجابري أن "الأنواء الجوية تواصل متابعة تطورات الطقس أولاً بأول لضمان إصدار التحديثات اللازمة للمواطنين".