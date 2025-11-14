عضو في تحالف الأنبار الموحد : شركات أمريكية تستحوذ على حقول النفط والغاز في صحراء الأنبار

كشف عضو تحالف الأنبار الموحد، رائد حماد الدليمي، الجمعة، عن استحواذ شركات أمريكية على مساحات واسعة غنية بالنفط والغاز والثروات المعدنية في المناطق الغربية من محافظة الأنبار، بحجة الاستثمار.

وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/ إن “مساحات كبيرة من الأراضي الغنية بالثروات الطبيعية تم الاستحواذ عليها من قبل شركات أمريكية دون معرفة الجهات المسؤولة عن مشروع السيطرة على الأراضي الغربية، ودون إشراك الشركات الحكومية المختصة”.

وأضاف أن "عملية الاستثمار في هذه الأراضي تمت بطرق غير واضحة"، مشيراً إلى أن "المسؤولين في الدوائر الحكومية بالمناطق الغربية ليس لديهم أي معلومات عن كيفية منح العقود لهذه الشركات".

وأوضح أن "العقود الممنوحة للشركات الأمريكية سرية وتستمر لعشرات السنين، مع وجود قوات أمريكية محمولة جواً لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهذه الشركات".

وأشار الدليمي إلى أن "شركة الاستكشافات النفطية أكدت وجود ثروات معدنية هائلة في بعض مناطق صحراء الأنبار الغربية، إلى جانب احتوائها على حقول النفط والغاز".