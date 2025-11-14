الأخبار

سياسي: التقارب في عدد المقاعد سيقود الى ولادة حكومة ائتلافية قوية


رأى الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي، ان التقارب في نتائج الانتخابات وعدد المقاعد البرلمانية سيقود الى ولادة حكومة ائتلافية توافقية قوية تختلف عن سابقتها.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "ملامح الائتلافات اصبحت واضحة من خلال لقاءات الزعماء السياسيين مع بعضهم وذلك للاتفاق على شكل الحكومة للمرحلة المقبلة، حيث ستتشكل الكتلة الاكبر داخل الاطار التنسيقي من اجل ولادة الحكومة الجديدة".

واضاف ان "الاتفاق سيكون سيد الموقف بين اطراف الاطار التنسيقي، ومن المرجح حدوث تصويت بين اعضاء الاطار حول شكل الحكومة ورئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، خصوصا ان هناك تقارب في عدد الاصوات والمقاعد البرلمانية مايجعل الكفة شبه متوازنة بين الجميع".

وبين ان "ماينتج عن الاطار في الايام المقبلة سيكون عبارة عن حكومة ائتلافية توافقية تشمل جميع الاطراف، وبالتالي فأنها ستتسم بالقوة والثبات وستكون افضل من سابقتها كونها ستعالج المشاكل التي وقعت فيها حكومة السوداني".

