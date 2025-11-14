الأخبار

خبير: الفيضانات ستجبر تركيا على زيادة الإطلاقات المائية تجاه العراق


توقع خبير بالأنواء الجوية، اليوم الجمعة، (14 تشرين الثاني 2025)، إطلاق تركيا المياه باتجاه العراق لحصول فيضانات فيها، مرجحا انخفاض درجات الحرارة إلى اقل من معدلاتها العامة.

وقال مسؤول مركز بيانات قسم علوم الجو في الجامعة المستنصرية الدكتور حسام طارق مجيد، ان: "تساقط الأمطار سيستمر في تركيا بشكل كبير مما يتسبب بفيضانات وتضطرها إلى زيادة الاطلاقات باتجاه العراق نتيجة عدم استيعاب السدود".

وأضاف، ان "درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض بعدة درجات نتيجة تقدم منخفض جوي".

وأكد مجيد، انه "من خلال المتابعات المستمرة التي يجريها مركز بيانات قسم علوم الجو في كلية العلوم / الجامعة المستنصرية، وبالاعتماد على محطات الرصد التابعة للمستنصرية والمربوطة عالميًا فضلًا عن النماذج التنبؤية الجوية المعتمدة، سوف يكون اقتراب وتعمق المنخفض الجوي الي بلاد الشام والعراق مساء اليوم الجمعة، ليبدأ تساقط الأمطار حيث يكون بداية تأثير الأمطار على العراق مساء اليوم ببعض مناطق العراق بشكل قليل وتزداد ويتقدم ليشمل أغلب المحافظات في يوم غد السبت مع تقدم الوقت".

وأوضح "في بغداد يكون تساقط الأمطار صباح يوم غد السبت قرابة التاسعة صباحا وتبدأ بالازدياد مع توقع زوابع رعدية ظهرا، وأيضا تزداد بأغلب محافظات العراق بنفس اليوم وخاصة الشمالية، فيما تستمر الأحد الأمطار بشكل أكبر وخاصة شمال العراق".

ودخلت بلاد الرافدين هذا العام في حالة فقر مائي غير مسبوقة، وصلت إلى حدّ توقف مضخات سحب المياه للمحطات ومضخات المياه التي تغذي المدن بمياه الشرب.

وقد بدت الأزمة في جنوب العراق أكبر وأعمق منها في الشمال والغرب والوسط، حيث يمر نهرا دجلة والفرات قبل وصولهما إلى الجنوب.

وفي خطوة تُعدّ الأبرز منذ عقود في مسار العلاقات العراقية – التركية، وقّع الجانبان اتفاقاً مائياً في الثالث من الشهر الجاري، خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد.

