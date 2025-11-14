الكمارك تعلن عمليات نوعية.. إحباط تهريب صقور في سفوان وإتلاف أدوية بمطار بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، (14 تشرين الثاني 2025)، عن عمليات نوعية متفرقة، أسفرت عن ضبط شاحنة مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الشمالية، وإحباط محاولة تهريب في مركز كمرك سفوان، فضلاً عن إتلاف أدوية غير مرخّصة في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لهيئة الكمارك ان "فرق التحري ومكافحة التهريب، قد كثفت انتشارها داخل المراكز والسيطرات الحدودية، معتمدة آليات تدقيق مشددة لضمان منع مرور أي بضائع مخالفة أو غير مستوفية للضوابط" مبينا، ان "هذه الإجراءات أسهمت في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لأي محاولات تهريب قد تمس الأمن الاقتصادي والصحي للبلاد".

ولفت البيان الى، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط شاحنة محمّلة بسماد زراعي مخالف للضوابط والتعليمات النافذة، وذلك خلال عملية ضبط دقيقة في سيطرة دارمان" مشيرا الى، ان "مركز كمرك سفوان الحدودي تمكن من إحباط محاولة تهريب 3 صقور كانت مخبأة بطريقة احترافية بغية تهريبها إلى داخل العراق".

ومن جانب آخر، قام مركز كمرك مطار بغداد الدولي بإتلاف أدوية بشرية متنوعة ثبت مخالفتها للضوابط والتعليمات الاستيرادية، حفاظاً على صحة المواطنين ومنع تداول المواد غير المسموح بها.

وقد جرت عمليات الضبط والإتلاف بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية، وبدعم وإسناد من استخبارات وشرطة الكمارك، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومنع دخول البضائع والمواد المخالفة إلى البلاد.