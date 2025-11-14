الأخبار

اعتقال مشتبه به بحريق قرب مخازن المفوضية في النجف


اعتقلت قوة مشتركة، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، أحد المشتبه بهم بالتورط في حريقٍ اندلع قرب مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتهم مخزنين للمواد الغذائية في محافظة النجف الأشرف، وذلك بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني السيطرة على النيران وعدم تسجيل أي أضرار في مخازن المفوضية.

وقال مصدر مطلع إن "القوة تمكنت قبل قليل من اعتقال شخص يُشتبه بوقوفه وراء الحريق الذي اندلع في المنطقة القريبة من مخازن المفوضية"، مبيناً أن "المؤشرات الأولية لا تدعم فرضية التماس الكهربائي، بل ترجح أن ما جرى قد يكون بفعل فاعل".

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن مخصص للمواد الغذائية قرب مخازن المفوضية في قضاء الكوفة، مؤكدة أن فرقها استنفرت جهودها لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المجاورة، بإشراف مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد رباح الخفاجي، ودون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي وقت سابق، نفى مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" الأنباء المتداولة بشأن تضرر مخازن المفوضية، مؤكداً أن المواقع الانتخابية في النجف "بأمان تام" وأن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق سريعاً.

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة مع المشتبه به لمعرفة دوافع الحادث"، لافتاً إلى أن "الصورة ستتضح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، سواء بتثبيت تورطه أو استبعاد الشبهات عنه، مع استمرار فرق التحقيق بجمع الأدلة واستكمال الإجراءات اللازمة".

