بزشكيان يهنئ السوداني بنجاح الانتخابات ويتعهد بتطوير العلاقات بين بغداد وطهران

هنأ رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، بمناسبة نجاح الانتخابات، مؤكدًا حرص طهران على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين بغداد وطهران في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، قدم فيه التهنئة للعراق، حكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية السادسة، التي جاءت نتائجها معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب العراقي".

وأضاف البيان أن "الرئيس بزشكيان بارك الفوز الذي حققه السوداني وائتلافه السياسي (الإعمار والتنمية) بحلوله أولًا في نتائج التصويت على المستوى الوطني، متمنيًا للشعب العراقي مواصلة مسيرة البناء الديمقراطي وتحقيق النهضة الشاملة".

وأشار البيان إلى أن "الاتصال شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ويصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".