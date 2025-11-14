محطات كهرباء تتعطل في البصرة بسبب الاجواء وإعادة التيار تجري تدريجياً

أعلنت شركة توزيع كهرباء البصرة، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، خروج عدد من محطات التوزيع عن العمل صباح اليوم نتيجة ارتفاع الرطوبة الكثيفة والضباب، ما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من المناطق.

وقالت الشركة في بيان إنها "تعلن عن خروج عدد من المحطات عن العمل بسبب الرطوبة والضباب".

وأضافت، أن "المحطات الخارجة عن العمل هي، محطة المدينة الرياضية، ومتنقلتي السياب، ومحطة الفاو 400، ومحطة المستشفى التركي، ومحطة باب الزبير القديمة، ومحطة الخور الغازية، ومحطات ابو فلوس بالكامل".

وأكدت الشركة أن "الفرق الفنية تعمل حالياً على إعادة تشغيل المحطات، مشيرة إلى أن "إعادة التيار ستتم بشكل تدريجي".