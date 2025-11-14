الأخبار

الخارجية الإيرانية تهنئ العراق بنجاح الانتخابات وتجدد دعم طهران لمسار الديمقراطية


هنأ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، الحكومة والشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شكّلت محطة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي في العراق.

وقال عراقجي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، إن إيران "تبارك للشعب والحكومة الشقيقة في العراق إدارة انتخابات برلمانية اتسمت بالأمن والهدوء"، مشيدًا بـ"جهود المؤسسات العراقية في تأمين سير العملية الانتخابية بصورة منظمة وسلمية".

وأضاف أن "الانتخابات الأخيرة تمثل خطوة مفصلية في ترسيخ الديمقراطية وحماية سيادة العراق وأمنه، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في المرحلة المقبلة".

وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد "التزام طهران بتعميق العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن  "إيران ماضية في تطوير التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات محل الاهتمام بين البلدين"، في إشارة إلى استمرار الدعم السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مرحلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتوازناتها السياسية عقب إعلان نتائج الانتخابات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محطات كهرباء تتعطل في البصرة بسبب الاجواء وإعادة التيار تجري تدريجياً
الخارجية الإيرانية تهنئ العراق بنجاح الانتخابات وتجدد دعم طهران لمسار الديمقراطية
السيد صدر الدين القبانجي : : إشارات المرجعية وراء نجاح المشروع الانتخابي الأخير
مفوضية الانتخابات توضح مراحل توزيع المقاعد وحسم الطعون
شركة التأمين العراقية تكشف أهم الامتيازات والتعويضات وآليات تسجيل المواطنين
النجف الأشرف: الدفاع المدني تخمد حريقاً بمخزن أهلي
مفوضية الانتخابات: تحديد موعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية وانتهاء العملية الانتخابية
الموارد المائية: تنسيق حكومي لتنظيم استثمار مياه الشرب وتجنب الهدر
وزارة التعليم العالي: إقبال غير مسبوق على كليات الذكاء الاصطناعي
القضاء والمخابرات يبحثان آليات تعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك