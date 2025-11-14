الخارجية الإيرانية تهنئ العراق بنجاح الانتخابات وتجدد دعم طهران لمسار الديمقراطية

هنأ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، الحكومة والشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شكّلت محطة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي في العراق.

وقال عراقجي في رسالة نشرها على منصة "إكس"، إن إيران "تبارك للشعب والحكومة الشقيقة في العراق إدارة انتخابات برلمانية اتسمت بالأمن والهدوء"، مشيدًا بـ"جهود المؤسسات العراقية في تأمين سير العملية الانتخابية بصورة منظمة وسلمية".

وأضاف أن "الانتخابات الأخيرة تمثل خطوة مفصلية في ترسيخ الديمقراطية وحماية سيادة العراق وأمنه، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في المرحلة المقبلة".

وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد "التزام طهران بتعميق العلاقات الثنائية"، مشيرًا إلى أن "إيران ماضية في تطوير التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات محل الاهتمام بين البلدين"، في إشارة إلى استمرار الدعم السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مرحلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتوازناتها السياسية عقب إعلان نتائج الانتخابات.