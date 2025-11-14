الأخبار

السيد صدر الدين القبانجي : : إشارات المرجعية وراء نجاح المشروع الانتخابي الأخير


أكد إمام جمعة النجف، السيد صدر الدين القبانجي، على أن الوعي والإرادة وإشارات المرجعية الدينية كانت عوامل نجاح المشروع الانتخابي الأخير، فيما دعا إلى مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة وعدم إقصاء أي أحد من كل المكونات.

وقال السيد القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق هذه الأيام وبانسيابية عالية، وبمشاركة رائعة، وأمنية تامة، وعدم تدخل الأيادي الأجنبية كانت أروع انتخابات في العراق على طول هذا التاريخ خلال التجربة العراقية السياسية الجديدة حيث نزل الشعب وعبّر عن رأيه بأروع صور التعبير، وأصبح العالم يشهد بهذا الإنجاز العظيم حيث فرض الشعب إرادته".

وعن عوامل نجاح هذه الانتخابات، أشار إلى أن "الإرادة: حيث يمتلك الشعب إرادة عالية ولا يعرف الهزيمة والتراجع، والوعي: شعب واجه تحديات المرحلة ونزل في مواجهة التحدي، والمرجعية وإشاراتها التي أضفت على هذا المشروع رؤية إيجابية"، مردفاً: "وقبل كل ذلك ومع كل ذلك وبعد كل ذلك كانت يد إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفــداء التي أحاطت هذا المشروع وحسب قوله عليه السلام: (أنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء)".

واختتم حديثه قائلاً: "كان ما جرى هو ملحمة رائعة نحن لا نحصي الشكر لله تعالى على هذا الإنجاز العظيم الذي حدث وانتصر شعبنا وانتصرَت إرادتنا. وهذا الإنجاز العظيم هو الخطوة الأولى وانتهت بنجاح، ولنذهب إلى الخطوة الثانية وهي اختيار الرئاسات الثلاث وهنا ندعو إلى مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي أحد من كل المكونات".

