الأخبار

مفوضية الانتخابات توضح مراحل توزيع المقاعد وحسم الطعون


 

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن آلية حسم الشكاوى والطعون قبل المصادقة على أسماء الفائزين النهائية، حيث ذكرت نائب المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة للوكالة الرسمية، ان "عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل اعلان النتائج النهائية".

كذلك أوضحت ان "المفوضية تعمل اولاً على حسم الشكاوى المقدمة، بالاضافة الى معالجة المحطات التي لم ترسل نتائجها خلال الساعات الست الاولى من اغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يفترض ان تصل عبر الوسط الناقل".

كما لفتت الى ان "النتائج الاولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، مبينة ان "الهيئة القضائية تعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".

وأضافت ان "المفوضية تقوم بعد ذلك بارسال النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة"، مشيرة الى ان "النتائج التي ترفع للمحكمة تتضمن اسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد مجلس النواب"، منوهة بأن "الامر لا يتعلق بمدة زمنية محددة، وانما بخطوات يجب استكمالها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفوضية الانتخابات توضح مراحل توزيع المقاعد وحسم الطعون
شركة التأمين العراقية تكشف أهم الامتيازات والتعويضات وآليات تسجيل المواطنين
النجف الأشرف: الدفاع المدني تخمد حريقاً بمخزن أهلي
مفوضية الانتخابات: تحديد موعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية وانتهاء العملية الانتخابية
الموارد المائية: تنسيق حكومي لتنظيم استثمار مياه الشرب وتجنب الهدر
وزارة التعليم العالي: إقبال غير مسبوق على كليات الذكاء الاصطناعي
القضاء والمخابرات يبحثان آليات تعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات
زيدان يؤكد أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على النتائج
تعليق أمريكي يخص الإغلاق الحكومي: تأثيراته مستمرة
شركة كي: استقطاع عمولة السحب سيكون إلكترونياً بالكامل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك