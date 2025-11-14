النجف الأشرف: الدفاع المدني تخمد حريقاً بمخزن أهلي

أعلنت فرق الدفاع المدني في النجف الأشرف، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع داخل مخزن مواد غذائية، حيث ذكر بيان للدفاع المدني، أن "فرق الدفاع المدني في النجف الأشرف تمكنت من إخماد حريقٍ اندلع داخل مخزنٍ أهلي مخصّص لخزن المواد الغذائية قرب الحي الصناعي".

كما أوضح البيان أن "الفرق توجهت بسرعة إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مشيرا الى "مباشرة الجهات المختصة إجراءاتها للتحقيق في أسباب الحريق".