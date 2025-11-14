الموارد المائية: تنسيق حكومي لتنظيم استثمار مياه الشرب وتجنب الهدر

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، وجود تنسيق حكومي لتنظيم استثمار مياه الشرب وتجنب الهدر، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال للوكالة الرسمية، إن "الوزارة واجبها تأمين المياه الى محطات الإسالة"، لافتا الى أن "مياه الشرب مؤمنة بشكل تام". كذلك أضاف أن "الوزارة تضع في كل سنة خطة لتأمن مياه الشرب وقد تم ابلاغ الجهات المعنية مثل أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات بضرورة اتخاذ اجراءات مهمة لمواجهة انخفاض المناسيب بفعل قلة التصاريف".

كما لفت شمال الى أن "من بين هذه الإجراءات اطالة عمر الانابيب او تغيير بعض المضخات او الغطاسات المخصصة لسحب المياه"، مؤكدا ان "التنسيق مستمر مع تلك الجهات لتأمين هذه الاحتياجات وتجنب الهدر".