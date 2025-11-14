وزارة التعليم العالي: إقبال غير مسبوق على كليات الذكاء الاصطناعي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تنفيذ القبول في كليات الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%، فيما بينت أن هناك تحولا في توجهات الطلبة نحو التخصصات الحديثة، حيث ذكر مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حازم عبد الرزاق للوكالة الرسمية، إن "الإقبال على كليات الذكاء الاصطناعي وكليات التميز يشهد ارتفاعاً كبيراً، فيما تم تنفيذ القبول فيها بنسبة 100%".

وأضاف أنه "تم قبول جميع المقاعد المخصصة لهذه الكليات بالكامل، وهناك إقبال متزايد يدفع العديد من الطلبة حتى من المراحل الدراسية المتقدمة كالمرحلتين الثانية والثالثة إلى مراجعة الوزارة رغبةً بإلغاء قبولهم السابق والتقديم على كلية تميز الذكاء الاصطناعي، لأنها تمثل مستقبل التخصصات".

كما أوضح عبد الرزاق أن "بعض الطلبة الذين حصلوا على معدلات تفوق 101 وهي معدلات تؤهلهم للقبول في المجموعة الطبية، اختاروا التقديم على كليات الذكاء الاصطناعي والتميز"، معتبراً ذلك "دليلاً على نجاح المشروع ورؤية الوزارة في توجيه الطلبة المتميزين نحو تخصصات حديثة وضرورية لسوق العمل، بدلاً من اقتصار خياراتهم على المجموعة الطبية".