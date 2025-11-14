القضاء والمخابرات يبحثان آليات تعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، التنسيق بين القضاء وجهاز المخابرات لترسيخ مبدأ سيادة القانون.

إعلام القضاء ذكر في بيان ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري.

وبحث الجانبان – بحسب البيان - التنسيق بين القضاء وجهاز المخابرات لترسيخ مبدأ سيادة القانون والحفاظ على المنجز الديمقراطي الذي تحقق للعراق في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.