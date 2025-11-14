الأخبار

القضاء والمخابرات يبحثان آليات تعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات


بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، التنسيق بين القضاء وجهاز المخابرات لترسيخ مبدأ سيادة القانون.

إعلام القضاء ذكر في بيان ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري.

وبحث الجانبان – بحسب البيان - التنسيق بين القضاء وجهاز المخابرات لترسيخ مبدأ سيادة القانون والحفاظ على المنجز الديمقراطي الذي تحقق للعراق في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القضاء والمخابرات يبحثان آليات تعزيز سيادة القانون بعد الانتخابات
زيدان يؤكد أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على النتائج
تعليق أمريكي يخص الإغلاق الحكومي: تأثيراته مستمرة
شركة كي: استقطاع عمولة السحب سيكون إلكترونياً بالكامل
الشيخ جلال الدين الصغير : زلزال الشام والسدود التركية.. هل ترتكب تركيا خطأ فادحاً بحبس المياه في أراضيها؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتخدث عن الحرب الروسية الأوكرانية والخلاف الأمريكي الصيني.. العالم عند مفترق طرق حاسم
الخبير القانوني علي التميمي : البرلمان مستمر حتى كانون الثاني والحكومة تتحول لتصريف الأعمال
الدكتور علي أكبر ولايتي في رسالة تهنئة للشعب العراقي : مستقبل مشرق ينتظر التعاون بين إيران والعراق
المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات
السوداني يثني على جهود الاتحاد الأوروبي في الانتخابات النيابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك