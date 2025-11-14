زيدان يؤكد أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على النتائج

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر موسى الحسيني.

وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان ان "رئيس الإدارة الانتخابية قدم شرحاً مفصلاً للإجراءات الفنية والادارية التي أجرتها المفوضية في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد بطريقة إلكترونية غير قابلة للتدخل البشري، وتحت أنظار موظفين ومراقبين من مختلف مكونات الشعب العراقي".

وتابع، ان "هذه الإجراءات هي بمثابة رسالة طمأنينة لكل مرشح شارك في الانتخابات بأن ما تم إعلانه بخصوص النتائج يوم 12 / 11 / 2025 كان مهنياً ودقيق".

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء على أهمية سرعة البت في الشكاوى والاعتراضات على النتائج ليتسنى للهيئة القضائية حسمها ضمن السقف الزمني بموجب القانون تمهيداً للمصادقة على النتائج واعتمادها.