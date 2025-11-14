الأخبار

تعليق أمريكي يخص الإغلاق الحكومي: تأثيراته مستمرة


ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لا يعني أن الاضطرابات قد انتهت ومن الممكن أن يستمر بعض أثرها حتى موسم العطلات.

وأوضح موقع "أكسيوس" أنه "من الممكن أن تستمر اضطرابات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية خلال عطلة عيد الشكر، وهي العطلة الأكثر ازدحاما بالسفر في العام".

وفيما يتعلق بأجور العمال الفيدراليين أشار موقع "أكسيوس" إلى أنه "من المقرر أن يبدأ صرف الرواتب المتأخرة للعاملين الفيدراليين بحلول يوم السبت ويكتمل بحلول 19 نوفمبر، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب إدارة الموظفين".

وأوضح أنه "بعد عمليات الإغلاق السابقة، تمت معالجة الدفعات المتأخرة في أقرب وقت ممكن، ولا يوجد مؤشر في هذا الوقت على أن هذا الإغلاق سيكون مختلفا".

وأضاف الموقع أنه "في حين استمرت المدفوعات للمستفيدين المسجلين، أدى الإغلاق إلى إبطاء أو إيقاف معالجة بعض الطلبات الشخصية والخدمات المحددة في كل من إدارة مزايا المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتسديد المتأخرات".

وبشأن برنامج مساعدة الطاقة المنزلية لذوي الدخل المنخفض، أوضح الموقع أن "ما يقرب من 6 ملايين أسرة لم يحصلوا على البرنامج الفيدرالي مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد".

ووفقا لتقرير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقة، فإن حوالي واحد من كل ستة، أو 21.5 مليون أسرة، متأخرون عن سداد فواتير الطاقة، وهو التقدير الذي قد يزداد سوءا مع ارتفاع فواتير الكهرباء.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

