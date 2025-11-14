شركة كي: استقطاع عمولة السحب سيكون إلكترونياً بالكامل

أعلنت شركة (كي) للخدمات المالية، اليوم الخميس، (13 تشرين الثاني 2025)، عن تحديث مهم في آلية استقطاع عمولة السحب، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة في قيمة العمولة المقررة حالياً.

وذكرت الشركة، في بلاغ لعملائها، أن "التغيير الوحيد يكمن في تحويل آلية استقطاع عمولة السحب إلى شكل إلكتروني بالكامل، ليحل بذلك محل الدفع النقدي الذي كان يتم للتاجر".

وأوضحت أن "هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، في تمام الساعة 11 مساءً، وسيتم استقطاع العمولة المعمول بها حالياً وبشكل كامل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي".