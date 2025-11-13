الخبير القانوني علي التميمي : البرلمان مستمر حتى كانون الثاني والحكومة تتحول لتصريف الأعمال

ذكر الخبير القانوني علي التميمي ، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، أن البرلمان الحالي سيستمر عمله إلى 8 كانون الثاني 2026/ لأن المادة 56 من الدستور تنص على انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة النيابية، أي أنه بعد هذا التاريخ بيوم سيتحول النواب إلى مواطنين يفقدون الصفة التشريعية.

وأضاف التميمي في تصريح صحفي أن "النواب خلال هذه الفترة يحق لهم إصدار القرارات وتشريع القوانين"، مؤكداً أن "الحكومة الحالية بكافة أصنافها يحق لهم ممارسة أدوارهم المطلقة ولهم كامل الصلاحيات".

وأوضح: "اذا ما تم انتخاب حكومة جديدة وبقيت حكومة السوداني ستتحول إلى حكومة تصريف أمور يومية وهي حكومة ناقصة الصلاحية، حيث لا يحق لها التوظيف أو عقد اتفاقيات وتسمى في الفقه الدستوري حكومة تمشية المرافق العامة لكي لا تتوقف المؤسسات لحين انتخاب حكومة جديدة".