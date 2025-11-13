الدكتور علي أكبر ولايتي في رسالة تهنئة للشعب العراقي : مستقبل مشرق ينتظر التعاون بين إيران والعراق

بعث مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، رسالة تهنئة إلى الحكومة والشعب العراقي بمناسبة "النجاح الكبير" في إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس "البلوغ السياسي والاجتماعي للشعب العراقي" ويمثل نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.

وقال ولايتي في رسالته إنّ "الشعب العراقي الصبور والشجاع حقق إنجازاً غير مسبوق في تقرير مصير بلده والمساهمة الفاعلة في مستقبل المنطقة"، مشدداً على أن العراق اليوم يُعدّ من أهم وأقوى الدول العربية والإسلامية، وله جذور حضارية تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام.

وأضاف أن "حضارة السومريين التي نشأت في هذه الأرض كانت من أوائل تجليات المدنية الإنسانية"، وأن الشعب العراقي "أدى دوراً بارزاً في ازدهار الحضارة الإسلامية"، حيث ظل عبر القرون "أحد المراكز العلمية الكبرى في العالم الإسلامي" ومن أبرز حماة مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

وأشار ولايتي إلى أن وجود المراقد المقدسة للأئمة الأطهار في العراق "يعكس عمق الإيمان والتعلق الروحي لشعبه"، لافتاً إلى أن جميع مكونات العراق من الشيعة والسنة والأكراد "يتقاسمون مسؤولية حماية هذه المقدسات".

ووصف ولايتي الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، مؤكداً أنها "وجّهت رسالة واضحة لأعداء العراق بأن لا قوة أجنبية قادرة على التدخل في مصيره".

وختم بالقول إنّ العلاقات بين طهران وبغداد "ترتكز على أسس راسخة من التاريخ والثقافة والدين والحضارة"، معرباً عن ثقته بأنّ "مستقبلاً مشرقاً وزاهراً ينتظر التعاون بين الشعبين الشقيقين".