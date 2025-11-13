الأخبار

الدكتور علي أكبر ولايتي في رسالة تهنئة للشعب العراقي : مستقبل مشرق ينتظر التعاون بين إيران والعراق


بعث مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، رسالة تهنئة إلى الحكومة والشعب العراقي بمناسبة "النجاح الكبير" في إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس "البلوغ السياسي والاجتماعي للشعب العراقي" ويمثل نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.

وقال ولايتي في رسالته إنّ "الشعب العراقي الصبور والشجاع حقق إنجازاً غير مسبوق في تقرير مصير بلده والمساهمة الفاعلة في مستقبل المنطقة"، مشدداً على أن العراق اليوم يُعدّ من أهم وأقوى الدول العربية والإسلامية، وله جذور حضارية تمتد لأكثر من خمسة آلاف عام.

وأضاف أن "حضارة السومريين التي نشأت في هذه الأرض كانت من أوائل تجليات المدنية الإنسانية"، وأن الشعب العراقي "أدى دوراً بارزاً في ازدهار الحضارة الإسلامية"، حيث ظل عبر القرون "أحد المراكز العلمية الكبرى في العالم الإسلامي" ومن أبرز حماة مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

وأشار ولايتي إلى أن وجود المراقد المقدسة للأئمة الأطهار في العراق "يعكس عمق الإيمان والتعلق الروحي لشعبه"، لافتاً إلى أن جميع مكونات العراق من الشيعة والسنة والأكراد "يتقاسمون مسؤولية حماية هذه المقدسات".

ووصف ولايتي الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، مؤكداً أنها "وجّهت رسالة واضحة لأعداء العراق بأن لا قوة أجنبية قادرة على التدخل في مصيره".

وختم بالقول إنّ العلاقات بين طهران وبغداد "ترتكز على أسس راسخة من التاريخ والثقافة والدين والحضارة"، معرباً عن ثقته بأنّ "مستقبلاً مشرقاً وزاهراً ينتظر التعاون بين الشعبين الشقيقين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخبير القانوني علي التميمي : البرلمان مستمر حتى كانون الثاني والحكومة تتحول لتصريف الأعمال
الدكتور علي أكبر ولايتي في رسالة تهنئة للشعب العراقي : مستقبل مشرق ينتظر التعاون بين إيران والعراق
المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات
السوداني يثني على جهود الاتحاد الأوروبي في الانتخابات النيابية
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
المفوضية: تشكيل لجان قانونية لحسم الطعون
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التطرف العنيف
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية اليوم الخميس
وزارة النقل: سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً في مطار البصرة
مفوضية الانتخابات: عدد الشكاوى الخاصة بالانتخابات وصلت حتى الآن 101 شكوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك