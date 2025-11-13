الأخبار

السوداني يثني على جهود الاتحاد الأوروبي في الانتخابات النيابية


استقبل رئيس مجلس الوزراء شياع السوداني، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد كليمينس زيمتنر.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان ان "اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة".

وتابع، انه "نشكره لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات، التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي ، مشيراً الى تبني الحكومة مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب ابناء الشعب العراقي.".

دعا السوداني بحسب البيان: "الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، من خلال زيادة التعاون ودعم المشروع ، مشيراً إلى أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي؛ لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين".

من جانبه، هنّأ سفير الاتحاد الأوروبي السيد رئيس مجلس الوزراء على النجاح بإجراء الانتخابات النيابية، مثمناً سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات
السوداني يثني على جهود الاتحاد الأوروبي في الانتخابات النيابية
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
المفوضية: تشكيل لجان قانونية لحسم الطعون
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التطرف العنيف
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية اليوم الخميس
وزارة النقل: سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً في مطار البصرة
مفوضية الانتخابات: عدد الشكاوى الخاصة بالانتخابات وصلت حتى الآن 101 شكوى
وزارة التخطيط تعلن عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق
المنافذ الحدودية: ضبط 60 عجلة مخالفة بميناء أم قصر الشمالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك