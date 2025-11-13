الأخبار

المفوضية: تشكيل لجان قانونية لحسم الطعون


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، تشكيل لجان قانونية برئاسة قضاة ومستشارين لحسم الطعون، لافتة الى أن كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي" إن "المفوضية شكلت لجاناً من موظفين قانونيين مختصين برئاسة أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين لغرض حسم الطعون"، مؤكدة أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من مجلس المفوضين".

وأكدت أن "كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر".

ولفتت إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج"، منوهة بأن "أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة".

وتعد مرحلة الطعون الانتخابية من أهم المراحل التي تلي إعلان النتائج الأولية، إذ تتيح للمرشحين والكيانات السياسية الاعتراض على القرارات أو النتائج التي يعتقدون بوجود خلل فيها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفوضية: تشكيل لجان قانونية لحسم الطعون
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التطرف العنيف
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية اليوم الخميس
وزارة النقل: سبع طائرات كويتية هبطت اضطرارياً في مطار البصرة
مفوضية الانتخابات: عدد الشكاوى الخاصة بالانتخابات وصلت حتى الآن 101 شكوى
وزارة التخطيط تعلن عن خطة لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق
المنافذ الحدودية: ضبط 60 عجلة مخالفة بميناء أم قصر الشمالي
مجلس القضاء يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن السقوف الزمنية الدستورية
نتائج الأولية انتخابات المكونات
النتائج الأولية للانتخابات النيابية في بابل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك