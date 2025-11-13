العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة التطرف العنيف

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، التابعة لمستشارية الأمن القومي، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بريطانيا للتعاون في مجال مكافحة التطرف، فيما أشارت إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بأنه سباق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة للحد من التطرف.

وقال رئيس اللجنة، علي عبد الله البديري، إن "‏اللجنة الوطنية في مستشارية الأمن الوطني لديها شراكات دولية كبيرة وبعد عمل العراق إقرار اليوم العالمي فتحت آفاق كبيرة جدا بين العراق والمجتمع الدولي"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضاف أن "المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بأنه سباق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة وهو مثال يحتذى به في المنطقة للحد من التطرف باعتبارها المنطقة الأخطر في عام 2014 صعوداً".

وأكد أن "اللجنة الوطنية وقعت اتفاقية مع بريطانيا وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف وفيها جانب فني وهذا الجانب يتركز على الجوانب الفنية التي شعرت اللجنة الوطنية يجب أن يكون تعاون دولي مع بقية منظمات الأمم المتحدة ومجموعة من الدول"، لافتاً إلى أن "مذكرة التفاهم مع بريطانيا تناولت مجموعة من المواضيع الفنية ذات الصلة".