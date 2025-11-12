مفوضية الانتخابات نعلن عدد الاصوات التي حصلت عليها الكتل المرشحة في الانتخابات

مفوضية الانتخابات: ائتلاف الإعمار والتنمية جاء أولاً وتقدم ثانياً ودولة القانون ثالثاً في بغداد

مفوضية الانتخابات: ائتلاف الإعمار والتنمية حصد 411026 صوتاً في بغداد

المفوضية: حزب تقدم حصل على 284 الف و109 صوت في بغداد

المفوضية: ائتلاف دولة القانون حصل على 228 الف و244 صوتا في بغداد

المفوضية: تحالف قوى الدولة حصل على 438 الف و805 صوت في بغداد

المفوضية: حركة صادقون حصلت على 128 الف و102 صوت في بغداد

المفوضية: تحالف عزم حصل على 127 الف و868 صوت في بغداد

المفوضية: تحالف السيادة حصل على 109 الف و709 صوت في بغداد

المفوضية: ائتلاف الأساس العراقي حصل على 104 الف و88 صوت في بغداد