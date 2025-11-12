المفوضية: بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11%

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب بدورته السادسة .

وقال القاضي عمر احمد رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية :" ان الانتخابات جرت بانسيابية عالية وبلغت 56.11 %، وان عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة".

واضاف :" ان عملنا كان حيادياً ومهنياً ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين "، مشيرا الى :" ان عدد الناخبين الكلي في بغداد أكثر من 4 ملايين ناخب