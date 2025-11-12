ادارة مطار النجف تناقش اجراءات ترخيص المطار وفق متطلبات سلطة الطيران المدني العراقي

ترأس مدير مطار النجف الأشرف الدولي حيدر الميالي ، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً موسعاً لمدراء الأقسام وممثلي الشعب الفنية والإدارية والأمنية.

وذكر إعلام المطار، ان " الاجتماع عقد لمناقشة الإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال متطلبات ترخيص المطار من قبل سلطة الطيران المدني العراقي، استجابةً للتعليمات الجديدة الصادرة عن السلطة والمتعلقة بمعايير الترخيص والتشغيل الآمن للمطارات.

واكد الميالي اهمية الالتزام الكامل بكافة تعليمات سلطة الطيران المدني العراقي والاسراع في استكمال الوثائق الفنية وتنفيذ المشاريع التطويرية ذات الصلة بملف الترخيص.

كما جرى استعراض تفصيلي لمتطلبات الترخيص، ووضع خطة عمل شاملة تتضمن توزيع المهام والمسؤوليات على اللاقسام المعنية، واعداد جدول زمني واضح لتنفيذ الاجراءات بما يضمن تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة لملاحظات السلطة.