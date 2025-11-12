اربع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.

ووجه محافظة صلاح الدين، بتعطيل الدوام غداً الخميس باستثناء الدوائر الخدمية"، مبينا ان "ذلك جاء لاكمال عملية نقل صناديق الاقتراع والمستلزمات الفنية وتسليم المدارس التي استخدمت كمراكز اقتراع.

كما أعلنت محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي فيها غدا.

واعلنت مديرية تربية البصرة، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس التي كانت مراكز انتخابية، وذلك يوم غد.

كما أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس باستثناء الدوائر المكلفة بواجبات مستمرة، وذلك لإتاحة الفرصة امام الدوائر الخدمية لازالة مخلفات الإعلانات الانتخابية وتنظيف الشوارع وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي استُخدمت كمراكز انتخابية".