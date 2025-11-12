الاتحاد الأوروبي يشيد بالعملية الانتخابية ويؤكد مواصلة دعمه للعراق

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء (12 تشرين الثاني 2025)، بالشعب العراقي لممارسته حقه الديمقراطي في التصويت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء.

وذكر بيان للاتحاد أن "هذه الانتخابات تمثل فرصة مهمة للعراق لتعزيز مؤسساته وضمان الشمولية والمساءلة وترسيخ مستقبله السياسي".

ورحب الاتحاد الأوروبي بجهود جميع الجهات التي شاركت في تنظيم وتيسير عملية التصويت، بما في ذلك السلطات العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني، مشيرًا إلى إرساله بعثة خبراء لتحليل العملية الانتخابية، فيما ستقدم نتائجها إلى السلطات العراقية.

وأضاف البيان: "تشير التقارير الأولية إلى نسبة إقبال أعلى مقارنةً بالانتخابات السابقة في عامي 2021 و2018".

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا: "أن استقرار العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الجيوسياسية الجارية في الشرق الأوسط".

وأبدى استعداده لمواصلة دعم العراق، كشريك، في تعزيز أجندته الديمقراطية والإصلاحية وضمان مستقبل يسوده السلام.