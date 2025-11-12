السيد عبد الهادي الحكيم : المرجع السيستاني يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة العراقيين المظلومين

دعا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة العراقيين الذين وصفهم بالمظلومين .

جاء ذلك على لسان البرلماني السابق عبد الهادي الحكيم والذي زار المرجع السيستاني اليوم الاربعاء .

و جاء في نص تعليق الحكيم

بعد لقاءه بالمرجع الأعلى ونجله السيد محمد رضا السيستاني :

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

تشرفت قبل ظهر اليوم (الاربعاء ١٢ / ١١/ ٢٠٢٥ م) بزيارة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني (دام ظله).

واستمعت الى توجيهاته وتوصياته ودعواته المباركة باستمرار بذل الجهد المشكور في الدفاع عن حقوق المظلومين العراقيين الذين كابدوا من ويلات النظام البائد ولا زالوا يعانون من عدم نيل حقوقهم كاملة رغم مضي اكثر من عشرين عاما على زواله.

كما سعدت بلقاء سماحة اية الله السيد محمد رضا السيستاني وتداولت معه في القضايا التي تخص العراق والعراقيين في حاضرهم المعاش ومستقبلهم المنتظر.